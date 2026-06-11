Inițiativă în Parlament: Sprijin din partea statului pentru repatrierea moldovenilor decedați peste hotare.

Inițiativa vizează acoperirea parțială a costurilor în anumite situații, precum decesele survenite în urma accidentelor grave, calamităților naturale, cazurilor sociale sau decesele angajaților din corpul diplomatic, informează ipn.md.

Proiectul prevede mai multe măsuri, inclusiv crearea unei linii telefonice de urgență în cadrul ministerului afacerilor externe, care să ofere ulterior în termen de trei zile toate informațiile și contactele necesare pentru procedurile de repatriere. De asemenea, alegerea companiei de servicii funerare ar urma să rămână exclusiv la alegerea familiei, fără intermediere obligatorie.

O altă componentă a inițiativei vizează digitalizarea proceselor prin lansarea platformei repatriere.gov.md, unde cererile ar putea fi depuse online, cu un termen de soluționare de până la zece zile lucrătoare.

Totodată, este propusă crearea unui fond special de sprijin pentru repatriere, gestionat de ministerul Afacerilor Externe și supus auditului Curții de Conturi, care ar putea fi alimentat ulterior, inclusiv din donații. Documentul mai prevede și extinderea cooperării internaționale prin acorduri bilaterale, pentru simplificarea recunoașterii actelor de stare civilă. Inițiativa urmează să fie examinată în comisiile parlamentare.