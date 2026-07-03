Inima unui pacient s-a oprit în timpul consultației medicale la Edineț: A fost salvat ca prin minune.

O echipă de pe ambulanță a salvat un bărbat de 74 de ani din Edineț, căruia i s-a oprit inima în timpul unei vizite la medicul de familie. Medicii au ajuns în patru minute și l-au resuscitat.

Potrivit datelor Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), incidentul a avut loc dimineața zilei de 3 iulie. Un bărbat de 74 de ani, cu o boală cronică gravă, a venit la consultație la policlinică. Dintr-o dată i s-a făcut rău, și-a pierdut cunoștința și a căzut la podea. Inima i s-a oprit.

Medicul de familie, aflat în apropiere, a început imediat masajul cardiac indirect. În paralel, a chemat brigada de resuscitare.

Brigada specializată de urgență a ajuns la fața locului în doar patru minute. Medicii s-au implicat instantaneu în resuscitare. După șase minute de luptă intensă pentru viață, pacientului i s-a restabilit ritmul cardiac și respirația.

Bărbatul, în stare stabilă și sub monitorizarea continuă a funcțiilor vitale, a fost transportat la secția de urgență a Spitalului Raional Edineț, unde medicii continuă supravegherea și tratamentul.