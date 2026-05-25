Înghețurile târzii au afectat peste 1.800 de hectare de rapiță la Căușeni.

Autoritățile locale spun că pagubele depășesc 1,35 milioane de lei, scrie ipn.md.

Șeful Secției agricultură, relații funciare și cadastru, Pavel Curus, a declarat că în urma celor 13 solicitări depuse de agricultori din șase localități, comisiile teritoriale au verificat aproape 2.800 de hectare de rapiță. Din acestea, circa 1.840 de hectare au fost afectate de înghețuri.

Potrivit acestuia, doar doi fermieri au păstrat culturile afectate parțial, unde gradul de afectare a fost estimat la aproximativ 40%.

„Au constatat că vor putea obține circa o tonă la hectar, ceea ce le-ar permite măcar să-și acopere cheltuielile”, a explicat funcționarul.

Ceilalți agricultori au fost afectați în proporție de 100% și au fost nevoiți să are și să cultive din nou terenurile cu porumb și floarea-soarelui. Toți cei 13 agricultori afectați au depus acte pentru eventuale compensații.

„Este prematur să discutăm despre ajutoare financiare. Totul depinde de deciziile care vor fi luate la nivel de minister”, a mai spus Pavel Curus.

Pe lângă rapiță, în raion a fost afectată și cultura de grâu. Un agent economic a raportat pagube pe o suprafață de 184 de hectare din totalul de 480 cultivate, terenurile fiind deja recultivate după constatarea daunelor. Autoritățile locale continuă evaluările și în cazul culturilor multianuale, inclusiv viță de vie, prun, cais și cireș.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a confirmat că a recepționat datele oficiale din raionul Căușeni privind afectarea a circa 1.800 de hectare de rapiță.

În ceea ce privește livezile și vița-de-vie, ministerul precizează că evaluările finale vor fi făcute după căderea fiziologică a fructelor, la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie.

Datele preliminare arată însă că înghețurile târzii din acest an au fost mai puțin severe și nu au avut un caracter generalizat, comparativ cu cele din 2025.