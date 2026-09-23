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noi.md logonoi
23 Septembrie 2026, 20:51
1 374
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Infecțiile virale la copii: Tot mai puține paturi libere în spitale

Odată cu venirea frigului și revenirea copiilor la grădinițe și școli, încep să se răspândească răcelile și infecțiile respiratorii.

Infecțiile virale la copii: Tot mai puține paturi libere în spitale.
Infecțiile virale la copii: Tot mai puține paturi libere în spitale.

La Spitalul de copii nr. 1 din Capitală sunt înregistrate zilnic circa 40-45 de adresări din partea părinților cu copii care suferă de viroze și afecțiuni respiratorii. Gemilia Cojocaru și fiul ei de nouă luni, Nicolas, s-au adresat secției de primire. Deoarece copilul a avut probleme de sănătate în primăvară, mama a preferat să nu aștepte și să solicite din timp ajutorul medicilor, transmite noi.md cu referire la radiomoldova.md.

„Atunci am avut pneumonie și ne-au ajutat. A avut din nou febră, gâtul roșu”, a declarat Gemilia Cojocaru.

În secțiile de spitalizare sunt tot mai puține paturi libere. Deși medicii spun că această creștere a numărului de îmbolnăviri este un fenomen obișnuit la începutul sezonului rece, părinții sunt îndemnați să urmărească atent simptomele și să ia măsuri de precauție. 

„Igiena mâinilor este cel mai important lucru pentru copii, mai ales atunci când vin de la grădiniță. Este foarte important, în special dacă au frați și surori mai mici, deoarece astfel se transmit virozele”, subliniază medicul pediatru Irina Iavorschi. 

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1 129 de cazuri de infecții respiratorii, de peste două ori mai multe decât în perioada 31 august-3 septembrie, când au fost raportate 548 de cazuri. Într-o singură săptămână, ambulanța a intervenit la 1 428 de apeluri legate de probleme respiratorii.

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