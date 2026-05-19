Infecția meningococică în Moldova: În patru luni au fost înregistrate 8 cazuri și un deces.

Statistica îmbolnăvirilor:

până la 1 an: 1 caz (deces);

de la 1 la 2 ani: 3 cazuri;

peste 3 ani: 4 cazuri.

Tendința este îngrijorătoare pentru specialiști, deoarece în tot anul trecut, 2025, în țară au fost înregistrate 16 cazuri ale acestei infecții, dintre care patru s-au soldat cu deces. Printre decedați anul trecut se numără doi sugari sub un an, precum și copii de doi și cinci ani, transmite rupor.md.

Medicii reamintesc că infecția meningococică este o boală extrem de gravă, care se dezvoltă rapid. Aceasta prezintă un risc major de complicații serioase și reprezintă cel mai mare pericol pentru copiii mici.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), cea mai sigură și eficientă metodă de protecție rămâne vaccinarea. În policlinicile de stat din Moldova (instituții de asistență medicală primară) se desfășoară deja imunizarea activă împotriva infecției meningococice de tip B. Primii pacienți au primit dozele, iar datele au fost introduse în Registrul Electronic Național de Vaccinări.

Informații importante despre vaccin:

Cui este recomandat: sugarilor cu vârsta între 7 și 11 luni.

Schema de administrare: două doze a câte 0,5 ml.

Interval: între vaccinări trebuie să treacă cel puțin două luni (schema trebuie finalizată cel târziu la șase luni după prima doză).

Autoritățile îndeamnă insistent părinții să nu își pună în pericol sănătatea copiilor, să aibă încredere doar în sursele oficiale de informare și să se adreseze fără întârziere medicului de familie pentru consult și programare la vaccinare.