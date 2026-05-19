theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
19 Mai 2026, 16:59
12 825
Copiază linkul
Link copiat

Infecția meningococică în Moldova: În patru luni au fost înregistrate 8 cazuri și un deces

În Moldova se agravează situația privind incidența infecției meningococice. În primele patru luni ale anului 2026, în țară au fost înregistrate opt cazuri de infectare. Boala a luat deja viața unui copil cu vârsta sub un an.

Infecția meningococică în Moldova: În patru luni au fost înregistrate 8 cazuri și un deces.
Infecția meningococică în Moldova: În patru luni au fost înregistrate 8 cazuri și un deces.

Statistica îmbolnăvirilor:

  • până la 1 an: 1 caz (deces);
  • de la 1 la 2 ani: 3 cazuri;
  • peste 3 ani: 4 cazuri.

Tendința este îngrijorătoare pentru specialiști, deoarece în tot anul trecut, 2025, în țară au fost înregistrate 16 cazuri ale acestei infecții, dintre care patru s-au soldat cu deces. Printre decedați anul trecut se numără doi sugari sub un an, precum și copii de doi și cinci ani, transmite rupor.md.

Medicii reamintesc că infecția meningococică este o boală extrem de gravă, care se dezvoltă rapid. Aceasta prezintă un risc major de complicații serioase și reprezintă cel mai mare pericol pentru copiii mici.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), cea mai sigură și eficientă metodă de protecție rămâne vaccinarea. În policlinicile de stat din Moldova (instituții de asistență medicală primară) se desfășoară deja imunizarea activă împotriva infecției meningococice de tip B. Primii pacienți au primit dozele, iar datele au fost introduse în Registrul Electronic Național de Vaccinări.

Informații importante despre vaccin:

  • Cui este recomandat: sugarilor cu vârsta între 7 și 11 luni.
  • Schema de administrare: două doze a câte 0,5 ml.
  • Interval: între vaccinări trebuie să treacă cel puțin două luni (schema trebuie finalizată cel târziu la șase luni după prima doză).

Autoritățile îndeamnă insistent părinții să nu își pună în pericol sănătatea copiilor, să aibă încredere doar în sursele oficiale de informare și să se adreseze fără întârziere medicului de familie pentru consult și programare la vaccinare.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici