Indicațiile geografice și denumirile de origine vor fi reglementate de o lege nouă.

Deputații au votat astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege care prevede consolidarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice, a specialităților tradiționale garantate și a mențiunilor facultative de calitate, în vederea protejării produselor autohtone și valorificării patrimoniului agroalimentar și artizanal al Republicii Moldova, transmite moldpres.md.

Proiectul instituie cadrul juridic privind înregistrarea, protecția și utilizarea denumirilor de origine și a indicațiilor geografice pentru vinuri, produse agricole, inclusiv alimentare, produse artizanale și industriale, dar și specialitățile tradiționale garantate pentru produse agricole destinate consumului uman, inclusiv produse alimentare și mențiunile facultative de calitate aferente acestora.

Deputatul Alexandru Trubca a subliniat că inițiativa are scopul de a alinia legislația națională la cea europeană.

„Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în ședința plenară din 24 aprilie 2026. Comisia a examinat amendamentele și propunerile la proiect. În urma dezbaterii, cu votul majorității membrilor săi, Comisia Agricultură și Industrie Alimentară propune proiectul spre votare în lectură a doua”, a spus Alexandru Trubca.

Astfel, documentul stabilește cerințele aplicabile denumirilor de origine și indicațiilor geografice, clasificarea produselor eligibile pentru înregistrare, precum și procedurile de depunere, publicare și examinare a cererilor. Este prevăzută și înregistrarea internațională a indicațiilor geografice.

De asemenea, sunt definite produsele pentru care pot fi înregistrate specialități tradiționale garantate și sunt clarificate criteriile aferente procesului de înregistrare. Specialitățile tradiționale garantate înregistrate sunt protejate împotriva oricărei utilizări abuzive, imitații sau evocări, inclusiv atunci când denumirea este tradusă, precum și împotriva utilizării produselor ca ingrediente sau a altor practici care pot induce în eroare consumatorul.

Cu privire la mențiunile facultative de calitate, acestea trebuie să facă referire la o caracteristică a uneia sau mai multor categorii de produse ori la un atribut agricol sau de prelucrare aplicabil în anumite zone, utilizarea lor să aducă o valoare adăugată produsului în raport cu produsele similare și să aibă caracter național.

Prevederile noii legi vizează și recunoașterea grupurilor de producători în calitate de actori-cheie în gestionarea și promovarea produselor cu indicații geografice.

Conform proiectului, autoritatea responsabilă de recepționarea și examinarea cererilor de înregistrare a indicațiilor geografice și a specialităților tradiționale garantate va fi Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI). Agenția va fi responsabilă și de publicarea datelor în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI).

Documentul a fost elaborat de AGEPI și Ministerul Justiției, în contextul implementării Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. Legea va intra în vigoare la data de 2 aprilie 2027, în corelare cu cadrul normativ privind mărcile. La aceeași dată va fi abrogată Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate.