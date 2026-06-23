Indemnizațiile de maternitate și naștere ar putea scădea cu mii de lei în 2027.

Din 2027, în Moldova ar putea fi modificate regulile de calcul al indemnizațiilor pentru concediul de maternitate.

Pentru unele femei, acestea ar putea fi considerabil mai mici, în special pentru cele care nu au un stagiu oficial de muncă suficient.

În cazul unui stagiu de muncă insuficient, indemnizațiile reprezintă în prezent 35% din salariul mediu pe economie. Anul viitor, acest procent ar putea fi redus la 35% din salariul minim, informează logos-pres.md.

Aceste modificări sunt propuse în proiectul reformei fiscale pentru anul 2027.

Salariul mediu lunar brut în economia Moldovei în 2026 este de 15.987 lei, în timp ce salariul minim, de la 1 ianuarie 2026, este de doar 6.300 lei pe lună pentru un program complet de lucru de 169 de ore.

În primul caz, indemnizația este de 6.090 lei, iar în al doilea – 2.205 lei.

În prezent, indemnizația pentru sarcină și naștere este acordată tuturor mamelor asigurate, indiferent dacă au stagiu de asigurare propriu sau al soțului. Dacă acesta este suficient, plata se calculează acum în funcție de venitul mediu lunar din ultimul an, luându-se în calcul venitul soțului cu salariul mai mare.

Anul viitor se propune schimbarea perioadei de calcul a venitului mediu de la un an la trei ani. Aceasta înseamnă că nu va mai fi posibilă creșterea indemnizației prin majorarea bruscă a salariului înainte de concediul de maternitate. Venitul va fi mediat pe o perioadă mai lungă.