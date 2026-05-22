Începe o nouă sesiune a programului EcoVoucher.

Programul oferă sprijin direct gospodăriilor din Republica Moldova pentru reducerea consumului de energie și modernizarea electrocasnicelor din locuință, transmite noi.md.

EcoVoucher rămâne un instrument important de susținere a familiilor, oferind vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru achiziționarea electrocasnicelor eficiente energetic – frigidere și mașini de spălat rufe conforme standardelor de eficiență și Conformitate Europeană (CE).

Beneficiarii acestei sesiuni sunt circa 1.160 de familii - cu copii minori, vârstnicii de peste 63 de ani și persoane cu disabilități severe. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să fie înregistrați în Sistemul informațional Vulnerabilitatea Energetică.

Aceștia vor fi notificați prin SMS sau e-mail cu privire la disponibilitatea voucherelor, care vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensatii.gov.md.

Beneficiarii vor putea folosi voucherele în perioada activă a sesiunii. Acestea acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor (dar nu mai mult decât valoarea voucherului), pentru achiziționarea de frigidere (inclusiv cu congelator integrat) și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Fiecare electrocasnic achiziționat în cadrul programului trebuie să corespundă criteriilor de eficiență energetică și standardelor de Conformitate Europeană (CE).

Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Rezultatele programului EcoVoucher confirmă impactul pozitiv al măsurilor implementate. Beneficiarii raportează economii semnificative la facturile lunare, confort sporit în gospodării și o creștere a interesului pentru echipamente eficiente energetic.

De la lansare și până în prezent, 41.645 de familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere pentru achiziționarea de electrocasnice mari. În ediția din 2026, programul Ecovoucher este finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget estimat la un milion de euro, prin intermediul proiectului „Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă în Republica Moldova” (E4M), implementat de GIZ. Mai multe informații despre program, lista magazinelor partenere și pașii de utilizare a voucherelor sînt disponibile pe www.ecovoucher.md.

Programul Ecovoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M). E4M este un proiect implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Ediția curentă a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este finanțată de Uniunea Europeană.

Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) este instituția publică care are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniile de activitate atribuite, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea și promovarea proiectelor și programelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului, al schimbărilor climatice, și care să contribuie la creșterea gradului de securitate energetică a țării.