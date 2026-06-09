Începând cu 4 iulie, evidența în sistemul asigurărilor medicale va deveni mai strictă.

Va funcționa în regim de compatibilitate totală cu alte sisteme informaționale și baze de date pentru obținerea de informații veridice, scrie logos-pres.md.

Modificările în conceptul și regulamentul de utilizare a Sistemului Informațional al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală (RI AOAM) au fost publicate și au intrat în vigoare. Acestea reunesc o serie de sisteme disparate într-o singură resursă.

Se așteaptă că acest lucru va îmbunătăți schimbul de date între participanții sistemului, care astăzi oferă informații fragmentare și nu întotdeauna complete. Este vorba despre evidența persoanelor asigurate și neasigurate în sistem, precum și a celor înregistrate la medicii de familie, veniturile din contribuțiile la asigurarea medicală, contribuțiile plătite, rețetele pentru medicamente compensate și dispozitive medicale și altele.

Sistemul va deveni mai transparent

Datorită acestui fapt, sistemul va fi mai gestionabil și transparent în ceea ce privește distribuirea fondurilor de asigurare și evidența serviciilor.

În RI AOAM se va concentra toată raportarea privind volumul asistenței acordate de furnizorii de servicii medicale, precum și utilizarea de către aceștia a mijloacelor financiare alocate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

În plus, prin RI AOAM se vor putea obține informații deținute de alte autorități. De exemplu, datele Serviciului Fiscal de Stat despre angajați, freelanceri, precum și despre persoanele care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, achizițiilor de produse agricole, titularii de patente.

În sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale se vor putea obține date despre pensionari, beneficiari de prestații sociale, șomeri și indemnizațiile acestora.

RI AOAM va fi integrat și cu Poliția de Frontieră. Conform legislației, o parte dintre plătitorii contribuțiilor la asigurarea medicală în sumă fixă trebuie să confirme prezența lor în Republica Moldova cel puțin 183 de zile în cursul anului bugetar.

În ansamblu, acest sistem ordonat va permite îmbunătățirea elaborării politicilor în domeniul sănătății, bazate pe date mai veridice, orientate spre nevoile reale ale populației, speră dezvoltatorii.