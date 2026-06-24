Începând cu 24 iunie, persoanele asigurate au acces la noi medicamente compensate.

Pe 24 iunie 2026 intră în vigoare noile măsuri care extind accesul populației la medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile obligatorii de asigurări medicale.

Așadar, pacienții cu endometrioză vor putea compensa parțial medicamentul cu denumirea internațională neprotejată Dienogestum, transmite noi.md.

De asemenea, în lista medicamentelor compensate a fost inclus un preparat combinat din două substanțe active – rosuvastatina și ezetimib, destinat tratamentului hipercolesterolemiei primare sau familiale.

Au fost extinse și indicațiile terapeutice pentru utilizarea metilprednisolonului, folosit în terapia imunosupresoare a pacienților după transplantul de organe.

O altă măsură importantă vizează copiii și tinerii până la 25 de ani diagnosticați cu diabet de tip 1, care vor avea posibilitatea să utilizeze senzori pentru monitorizarea continuă a nivelului de glucoză din sânge, complet compensați din fondurile asigurărilor medicale.

Extinzând lista medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, statul continuă să investească în accesul populației la metode moderne și eficiente de tratament, consolidând protecția financiară a pacienților și contribuind la creșterea calității serviciilor acoperite de asigurarea medicală obligatorie.