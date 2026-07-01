Începând cu 2027, în Moldova vor crește plățile pentru poluarea mediului.

Pe lângă taxele de mediu existente, care sunt în prezent virate la buget, vor fi introduse în legislație noi taxe care vor spori povara fiscală asupra întreprinderilor ale căror activități încalcă normele de mediu.

Noile prevederi sunt incluse într-un proiect de lege care va fi prezentat în curând guvernului. Documentul a fost elaborat de Ministerul Mediului. Se preconizează că acesta va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2027, scrie logos-pres.md.

Se introduc noi plăți de mediu

Legea va reglementa atât plățile deja existente (pentru bunurile al căror proces de utilizare poluează mediul; pentru emisiile de substanțe poluante provenite de la surse staționare; pentru utilizarea resurselor naturale; pentru deversarea substanțelor poluante prin ape uzate și depozitarea deșeurilor), cât și noile plăți care se intenționează a fi introduse.

În special, taxa pe carbon; taxa pentru produsele plastice de unică folosință; pentru nerealizarea indicatorilor stabiliți privind colectarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje, baterii și acumulatori, anvelope, uleiuri uzate, echipamente electrice și electronice etc.

Vor fi reglementați subiecții și obiectele impozabile; mărimea plăților pentru fiecare sursă, inclusiv mecanismul care exclude aplicarea multiplă a taxelor.

Cuantumul plăților va fi majorat

Sunt prevăzute separat ratele plăților, a căror valoare va fi majorată prin includerea în listă a unor noi surse de poluare. Plățile vor fi sistematizate pe secțiuni distincte. Astfel, taxa pe carbon va fi de 80 de lei pe tonă de CO₂ în 2027, urmând să fie majorată treptat până la 400 de lei pe tonă până în 2030.

Este detaliat și sistemul de plăți pentru utilizarea resurselor naturale: cotele, modul de calcul, declarare și plată, precum și facilitățile prevăzute. De asemenea, modul de prezentare a rapoartelor și elaborarea formularelor necesare.

Conform proiectului, administrarea plăților va fi realizată de Serviciul Fiscal de Stat, iar formularele de raportare vor fi aprobate de Ministerul Mediului.

Proiectul stabilește și modul de repartizare a plăților între bugetul de stat și bugetele primăriilor. Plățile pentru utilizarea resurselor naturale se propun a fi împărțite în proporție de 50/50, iar cele pentru emisiile de substanțe poluante în atmosferă sau deversarea acestora prin ape uzate, în proporție de 70/30.

Documentul prevede și indexarea anuală a cotelor. Dacă nivelul mediu anual al inflației pentru anul precedent este mai mic de 5%, cota va crește cu valoarea inflației medii anuale. Dacă indicele prețurilor de consum depășește 5%, mărimea plății va crește doar cu 5%.