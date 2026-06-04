Începând cu 2027, băuturile în ambalaje se vor scumpi cu cel puțin 2 lei.

Cetățenii vor putea primi 2 lei pentru fiecare ambalaj returnat din metal, plastic sau sticlă.

În magazinele mari vor fi instalate automate care vor accepta ambalajele marcate și vor returna banii în mod automat, iar în magazinele mici colectarea și rambursarea se va face manual.

Ministerul Mediului a declarat că valoarea garanției poate fi revizuită ulterior, în funcție de necesități.

Asociația ECO-RET Moldova a fost desemnată administrator al sistemului național de garanție-returnare pentru colectarea și reciclarea ambalajelor din Republica Moldova.

Totuși, această decizie a fost contestată de un grup de companii și rețele mari (Moldreturo, Kaufland, Moldretail Group și Coca-Cola), care au transmis o scrisoare comună către Guvern, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei și parteneri externi, inclusiv ambasadele SUA, României și delegația UE, exprimând „profund dezacord” față de numirea administratorului.

Semnatarii susțin că licitația nu a respectat principiile de transparență și egalitate, invocând lipsa accesului la criteriile de evaluare, metodologia de punctaj, componența comisiei și procesele-verbale ale ședințelor. Ei au solicitat prezentarea actului administrativ complet cu justificarea deciziei, ridicând totodată întrebări privind criteriul de deținere a cel puțin trei cincimi din piață, considerat esențial în procesul de selecție.

Pe 4 mai, Cancelaria de Stat a dispus Ministerului Mediului și Ministerului Dezvoltării Economice să examineze această sesizare colectivă a companiilor.