Începând cu 1 iulie, în Moldova va crește vârsta de pensionare pentru femei.

Începând cu 1 iulie, în Republica Moldova, vârsta de pensionare pentru femei crește cu încă șase luni și va ajunge la 62 de ani. Modificările intră în vigoare conform legislației.

Creșterea vârstei de pensionare face parte din calendarul de majorare treptată aplicat în ultimii ani, scrie rupor.md.

În 2025, femeile ieșeau la pensie la 61 de ani și 6 luni. Din iulie 2026, acest prag va fi de 62 de ani, iar în 2027 va crește la 62 de ani și 6 luni. Până în 2028, vârsta de pensionare pentru femei va ajunge la limita finală — 63 de ani.

Perioada completă pentru care s-au plătit contribuții este aceeași atât pentru femei, cât și pentru bărbați și este de 34 de ani. Stagiul minim pentru a avea dreptul la pensie este de 15 ani. Dacă pensionarul nu a lucrat oficial nici măcar acești 15 ani, nu i se va acorda o pensie completă. În schimb, statul plătește un ajutor social, al cărui cuantum este egal cu jumătate din pensia minimă.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, femeile reprezintă majoritatea persoanelor în vârstă din țară. Acestea constituie aproximativ 63% din totalul pensionarilor din Moldova. Totodată, mărimea pensiilor lor este, în medie, cu 25–30% mai mică decât cea a bărbaților. Există și motive obiective pentru aceasta: femeile întrerup mai des stagiul de muncă pentru a avea grijă de copii, lucrează mai frecvent cu jumătate de normă sau în poziții mai prost plătite pe parcursul carierei lor.