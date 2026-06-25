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moldova1.md logomoldova1
25 Iunie 2026, 18:09
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Începând cu 1 iulie, călătorii vor putea depune online declarația vamală

Călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația vamală în format electronic începând cu 1 iulie.

Începând cu 1 iulie, călătorii vor putea depune online declarația vamală.
Începând cu 1 iulie, călătorii vor putea depune online declarația vamală.

Noua opțiune digitală, lansată de Serviciul Vamal, are scopul de a reduce timpul petrecut la frontieră și de a simplifica procedurile de declarare, transmite moldova1.md.

Declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma Trade.gov.md, în secțiunea eCustoms. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul vamal de frontieră.

După completarea formularului, sistemul va atribui automat declarației un număr de referință. Acesta va trebui prezentat funcționarului vamal în timpul controlului, în locul declarației pe hârtie.

Potrivit reprezentanților Serviciului Vamal, noul sistem va reduce semnificativ timpul necesar pentru formalitățile la frontieră. Declarația electronică va putea fi completată în avans, din orice locație, iar verificarea datelor va dura doar câteva secunde.

Platforma digitală va fi disponibilă permanent și va putea fi accesată din orice colț al lumii. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori

Serviciul Vamal speră că trecerea la formatul electronic va accelera procesul de control și va face traversarea frontierei mai comodă pentru cetățeni.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
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