Încep lucrările pe strada Veronica Micle din Capitală. Traficul va fi suspendat

Lucrările de reparație pe strada Veronica Micle din Chișinău au început pe tronsonul cuprins între străzile A. Pușkin și V. Pârcălab. În perioada următoare, circulația rutieră pe acest segment va fi suspendată.

Încep lucrările pe strada Veronica Micle din Capitală. Traficul va fi suspendat.