theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
2 Iulie 2026, 16:48
97
Copiază linkul
Link copiat

Încep lucrările pe strada Veronica Micle din Capitală. Traficul va fi suspendat

Lucrările de reparație pe strada Veronica Micle din Chișinău au început pe tronsonul cuprins între străzile A. Pușkin și V. Pârcălab. În perioada următoare, circulația rutieră pe acest segment va fi suspendată.

Încep lucrările pe strada Veronica Micle din Capitală. Traficul va fi suspendat.
Încep lucrările pe strada Veronica Micle din Capitală. Traficul va fi suspendat.

Primăria municipiului Chișinău anunță că lucrările vizează amenajarea trotuarelor și a spațiilor verzi adiacente străzii Veronica Micle, transmite stiri.md.

Potrivit municipalității, lucrările de renovare vor fi executate pe etape, pentru a reduce disconfortul creat locuitorilor și restricțiile de trafic.

Conducătorii auto care traversează zona sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și prevederile Regulamentului circulației rutiere.

Lucrările fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Micle. Proiectul prevede amenajarea trotuarelor, extinderea zonelor verzi, instalarea mobilierului urban și crearea unui spațiu public sigur și confortabil pentru pietoni.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici