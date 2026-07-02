Încep lucrările pe strada Veronica Micle din Capitală. Traficul va fi suspendat
Lucrările de reparație pe strada Veronica Micle din Chișinău au început pe tronsonul cuprins între străzile A. Pușkin și V. Pârcălab. În perioada următoare, circulația rutieră pe acest segment va fi suspendată.
Primăria municipiului Chișinău anunță că lucrările vizează amenajarea trotuarelor și a spațiilor verzi adiacente străzii Veronica Micle, transmite stiri.md.
Potrivit municipalității, lucrările de renovare vor fi executate pe etape, pentru a reduce disconfortul creat locuitorilor și restricțiile de trafic.
Conducătorii auto care traversează zona sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și prevederile Regulamentului circulației rutiere.
Lucrările fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Micle. Proiectul prevede amenajarea trotuarelor, extinderea zonelor verzi, instalarea mobilierului urban și crearea unui spațiu public sigur și confortabil pentru pietoni.