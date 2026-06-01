rupor.md logorupor
1 Iunie 2026, 13:39
1 719
Incendiul de la depozitul de pe strada Lunca Bâcului, lichidat complet în dimineața zilei de 1 iunie

Incendiul de la depozitul de pe strada Lunca Bâcului a fost lichidat complet în dimineața zilei de 1 iunie. Potrivit IGSU, focul a fost stins la ora 07:38, după lucrări de monitorizare, securizare și stingere a focarelor mici.

Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 31 mai într-un spațiu de depozitare unde se aflau echipamente tehnice, anvelope și cantități semnificative de ulei. Primii pompieri sosiți la fața locului au constatat că focul se răspândește rapid, iar flăcările pot să se extindă la clădirile învecinate. Ulterior, a fost anunțat un nivel sporit de intervenție, scrie rupor.md.

La stingerea incendiului au fost implicați 90 de angajați ai IGSU, 12 autospeciale și 18 vehicule auxiliare. De asemenea, la fața locului au intervenit Poliția, carabinierii, ambulanța, Chișinău Gaz și Premier Energy. În total, din partea acestor servicii au fost mobilizați 16 oameni și 7 unități de tehnică.

Pentru coordonarea lucrărilor a fost creat un comandament operativ al IGSU.

În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul unui service auto și depozit pe o suprafață de aproximativ 1.000 metri pătrați.

La moment la fața locului își continuă activitatea Laboratorul Experimental Antiincendiar al IGSU în vederea înaintării ipotezelor și stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incendiului.

