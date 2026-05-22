22 Mai 2026, 16:54
Încă patru cazuri de febră Q, înregistrate în Republica Moldova
Încă patru cazuri de febră Q, înregistrate în Republica Moldova. Cazurile au fost înregistrate în Chișinău și în raioanele Criuleni, Călărași și Căușeni, la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani.
„Acestea prezentau forme medii ale bolii, manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală și simptome respiratorii. În prezent, toți beneficiază de tratament și supraveghere medicală, evoluția stării de sănătate fiind favorabilă”, notează ANSP.