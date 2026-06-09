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logos.press.md logologos
9 Iunie 2026, 16:09
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Înălțimea literelor de pe etichetele produselor importate va fi de cel puțin 1,2 mm

Înălțimea literelor mici de pe etichetele produselor alimentare importate trebuie să fie de cel puțin 1,2 mm. Această cerință este inclusă în proiectul de modificare a Legii privind informarea consumatorilor.

Înălțimea literelor de pe etichetele produselor importate va fi de cel puțin 1,2 mm.
Înălțimea literelor de pe etichetele produselor importate va fi de cel puțin 1,2 mm.

Această cerință are scopul de a crește transparența etichetării și de a asigura accesul consumatorilor la informațiile obligatorii, care în prezent sunt adesea ilizibile pe etichetele autocolante, scrie logos-pres.md.

Potrivit autorilor documentului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, aceste modificări sunt necesare pentru ca cumpărătorii să poată citi ușor informațiile esențiale: compoziția produsului și termenul de valabilitate. Proiectul crește, de asemenea, transparența privind proveniența produselor. Se introduc norme speciale pentru indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului principal. Această cerință este deosebit de relevantă pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de porc, miel, capră și pasăre.

Design onest

O altă modificare vizează combaterea practicilor comerciale care pot induce în eroare prin ilustrațiile de pe ambalaj. Astfel, în cazul produselor care utilizează exclusiv arome sintetice, va fi interzisă reprezentarea grafică a ingredientelor naturale (fructe, legume sau carne) pe etichetă, dacă acestea nu se regăsesc efectiv în compoziția produsului finit. Totodată, se impune o regulă clară pentru băuturile răcoritoare: denumirea fructului va putea fi folosită doar dacă proporția sucului este de cel puțin 4%. În caz contrar, eticheta va trebui să specifice obligatoriu sintagma „cu aromă de...”.

Termene de adaptare

Deși aceste amendamente implică costuri suplimentare pentru producători și importatori, legate de elaborarea noilor machete de etichete și tipărirea acestora, proiectul prevede o perioadă de tranziție de 12 luni. Acest termen va permite agenților economici să se adapteze treptat la noile cerințe, evitând pierderi financiare semnificative din cauza stocurilor deja existente de materiale de ambalare. Măsurile sunt menite să întărească protecția drepturilor consumatorilor în Republica Moldova. Proiectul urmează să fie examinat de Guvern, apoi aprobat de Parlament.

Reamintim că anterior organul legislativ a adoptat modificări la Legea privind comerțul interior. Conform acestora, comerciantul este obligat să indice țara de origine a mărfii direct pe etichetă sau pe panoul informativ de lângă produs. Totodată, este permisă utilizarea imaginii grafice a drapelului de stat, dar cu o condiție strictă: folosirea drapelului fără denumirea scrisă a țării este interzisă. Potrivit autorilor proiectului de lege, indicarea clară a țării de origine a produselor poate crește vânzările producătorilor locali pe piața produselor proaspete cu 15%.

Sursă
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