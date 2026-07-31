Înainte de concediu, deputații au primit compensații pentru tratament.

Deputații din Parlament au primit o compensație anuală neimpozabilă pentru cheltuieli medicale în valoare de 19.520 de lei.

Despre aceasta a anunțat deputatul Ion Chicu, care a criticat această practică și a declarat că va refuza suma respectivă.

Potrivit lui Ion Chicu, aceste sume sunt achitate din bugetul de stat, iar cheltuielile pentru tratament nu ar trebui să fie un privilegiu suplimentar pentru aleșii poporului, scrie logos-pres.mdю

„Slavă Domnului, la cei 54 de ani ai mei sunt sănătos, fac sport și nu consider că deputații, la fel ca orice alt funcționar public, ar trebui să primească bani suplimentari pentru refacerea sănătății. Dacă, ferească Dumnezeu, va fi nevoie de tratament, trebuie să apelez la ajutor medical în mod egal ca orice cetățean, din contul contribuțiilor pe care le plătesc în sistemul asigurărilor medicale”, a declarat Ion Chicu.

Deputatul susține că, în total, aproximativ 2 milioane de lei din bugetul de stat au fost direcționate pentru plata acestor compensații.

Chicu a declarat că nu va păstra banii pentru el și va transfera suma primită organizației de femei din echipa sa politică, care desfășoară în mod regulat acțiuni caritabile. Potrivit acestuia, banii vor fi direcționați pentru ajutorarea copiilor, în cadrul pregătirii pentru noul an școlar.

Începând cu 1 august, deputații intră în concediu, care va dura până la 24 august.