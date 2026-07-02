În ultimele 24 de ore, escrocii au înșelat locuitorii Moldovei cu peste un milion de lei. Poliția a prevenit 180 de tentative de escrocherie.

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică prin asumarea identității unor instituții. De asemenea, au fost raportate alte trei cazuri comise anterior.

Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total depășește un milion de lei.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 180 de tentative de escrocherie, fiind prevenite pierderi financiare importante.

Potrivit Poliției, infractorii se prezentau drept angajați ai:

Poliției;

Băncii Naționale;

companiei Orange.

De asemenea, aceștia foloseau pretextul necesității de a „proteja economiile bancare”.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat depășește 600.000 de lei. O femeie de 45 de ani din Chișinău a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai companiei Orange. Aceasta a fost convinsă să contracteze credite online și să transfere banii.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu acorde încredere unor astfel de apeluri. Dacă primiți un apel suspect, este necesar să întrerupeți imediat conversația și să raportați incidentul la numărul 112.

Poliția i-a îndemnat, de asemenea, pe cetățeni să distribuie aceste informații rudelor și cunoscuților, pentru a preveni noi cazuri de escrocherie.