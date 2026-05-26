În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherii telefonice.

Cea mai mare sumă pierdută a fost de 460.000 de lei. O femeie de 76 de ani din Cahul a fost convinsă de falși „juriști” să transfere banii, după ce și-a vândut apartamentul.

Alte 412 tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, transmite noi.md.

Cele mai frecvente scenarii ale escrocilor: verificarea conturilor bancare, blocarea fraudelor, protejarea economiilor și investiții profitabile.

Poliția recomandă să nu oferiți date bancare sau coduri de confirmare și să anunțați imediat autoritățile în caz de suspiciuni.