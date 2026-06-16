În Ucraina a fost destructurat un canal de migrație ilegală către Moldova prin Transnistria

Forțele de ordine din Ucraina au închis un canal de migrație, al cărui organizator promitea persoanelor cu obligații militare un traseu sigur către Moldova printr-un punct oficial de trecere, folosind ștampile false în pașaport.

Potrivit Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei (SGSU), suspectul este un bărbat de 26 de ani din regiunea Odesa, care, în loc să asigure tranzitul legal promis, a condus clientul ilegal prin segmentul transnistrean al frontierei, transmite rupor.md.

Conform datelor anchetei, reținutul a creat pentru clienții săi o poveste despre presupusa traversare sigură și legală a frontierei. Pentru serviciile sale „la cheie”, tânărul cerea o sumă mare — 20.000 de dolari americani. Plata organizatorului se făcea în mai multe etape: inițial clientul transfera un avans de 3.000 de grivne (aproximativ 66 de dolari) pe un card bancar, apoi la o întâlnire personală preda un avans de 400 de dolari, iar restul sumei urma să fie plătit după sosirea pe teritoriul Moldovei.

Totuși, după cum menționează SGSU, clientul nu a beneficiat de trecerea confortabilă promisă prin punctul oficial de control. Organizatorul schemei a condus pasagerul pe jos către segmentul transnistrean al frontierei ucraino-moldovene. În acel moment, în timpul transmiterii unei noi tranșe de bani, infractorul a fost reținut în flagrant de angajații Serviciului de Grăniceri, împreună cu Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

În prezent, organizatorului schemei i s-a adus oficial acuzația conform articolului 332 din Codul Penal al Ucrainei, care prevede răspunderea pentru trecerea ilegală a persoanelor peste frontiera de stat. Instanța ucraineană a dispus arestul preventiv al reținutului, însă i-a acordat dreptul de a fi eliberat pe cauțiune. Ancheta continuă.