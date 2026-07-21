theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
21 Iulie 2026, 14:36
12 708
Copiază linkul
Link copiat

În Transnistria continuă finanțarea plăților sociale din fondul „Împreună”

În Transnistria au fost distribuiți încă 43,2 milioane de ruble locale din fondul „Împreună”.

În Transnistria continuă finanțarea plăților sociale din fondul „Împreună”.
În Transnistria continuă finanțarea plăților sociale din fondul „Împreună”.

Acesta a fost creat în contextul crizei economice, propunând locuitorilor și întreprinderilor să doneze voluntar bani pentru pensii, ajutoare și salarii.

Din noua sumă de 27,3 milioane de ruble transnistrene vor fi alocate pentru pensii sociale și compensații, inclusiv alocații lunare pentru copii. Alte 8,4 milioane de ruble transnistrene vor fi cheltuite pentru plăți și compensații de pensii. Restul fondurilor vor merge pentru medicamente, alimentație în spitale și internate, burse și întreținerea copiilor orfani, scrie rupor.md.

Astfel, administrația regiunii continuă să colecteze donații de la cetățeni și afaceri pentru a-și îndeplini obligațiile care ar trebui finanțate din buget. După această nouă repartizare, în fond vor rămâne peste 63 de milioane de ruble transnistrene.

Fondul „Împreună” a început activitatea pe 11 mai. Unii locuitori au reacționat la inițiativă cu donații simbolice: patru persoane au trimis câte o copeică, iar alte trei mai puțin de o rublă. Partea principală a sumelor a fost donată de holdingul „Sheriff” – 100 de milioane de ruble transnistrene, iar alte 25 de milioane au fost transferate de două bănci locale.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici