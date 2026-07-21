În Transnistria continuă finanțarea plăților sociale din fondul „Împreună”.

În Transnistria au fost distribuiți încă 43,2 milioane de ruble locale din fondul „Împreună”.

Acesta a fost creat în contextul crizei economice, propunând locuitorilor și întreprinderilor să doneze voluntar bani pentru pensii, ajutoare și salarii.

Din noua sumă de 27,3 milioane de ruble transnistrene vor fi alocate pentru pensii sociale și compensații, inclusiv alocații lunare pentru copii. Alte 8,4 milioane de ruble transnistrene vor fi cheltuite pentru plăți și compensații de pensii. Restul fondurilor vor merge pentru medicamente, alimentație în spitale și internate, burse și întreținerea copiilor orfani, scrie rupor.md.

Astfel, administrația regiunii continuă să colecteze donații de la cetățeni și afaceri pentru a-și îndeplini obligațiile care ar trebui finanțate din buget. După această nouă repartizare, în fond vor rămâne peste 63 de milioane de ruble transnistrene.

Fondul „Împreună” a început activitatea pe 11 mai. Unii locuitori au reacționat la inițiativă cu donații simbolice: patru persoane au trimis câte o copeică, iar alte trei mai puțin de o rublă. Partea principală a sumelor a fost donată de holdingul „Sheriff” – 100 de milioane de ruble transnistrene, iar alte 25 de milioane au fost transferate de două bănci locale.