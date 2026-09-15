În Transnistria a început „campania electorală” pentru alegerea liderului regiunii.

În Transnistria a început oficial „campania electorală”. „Alegerile” liderului regiunii sunt programate pentru 13 decembrie. Candidații pot deja depune actele pentru desemnare și să înceapă colectarea semnăturilor.

Candidatul la funcția de conducător al RMN nerecunoscute poate fi desemnat de colectivele locale de muncă, organizațiile obștești și „partidele politice”. De asemenea, este posibilă și autoînaintarea, scrie ipn.md.

Potrivit datelor așa-numitei „CEC” a RMN nerecunoscute, în regiune sunt înregistrați 391.494 de alegători. Pentru înregistrare, candidatul trebuie să colecteze nu mai puțin de 2%, dar nu mai mult de 3% din numărul total al acestora — adică între aproximativ 7,8 și 11,7 mii de semnături. Listele de subscripție și alte documente necesare trebuie depuse până la 12 noiembrie. Înregistrarea candidaților trebuie să se încheie până la 21 noiembrie.

Pentru desfășurarea „alegerilor”, în bugetul RMN nerecunoscute au fost prevăzute 15,4 milioane de ruble — circa 956 de mii de dolari. Dacă nu va fi necesar un tur repetat de vot, mijloacele economisite urmează să fie direcționate pentru acoperirea deficitului bugetar.

Deocamdată nu sunt candidați, dar Niagu a fost deja „desemnat”

Oficial, deocamdată nu s-a anunțat desemnarea candidaților. Printre posibilii pretendenți este numit vicepreședintele guvernului de facto al regiunii, Vitali Neagu — acesta este considerat principalul posibil succesor al actualului lider al RMN nerecunoscute, Vadim Krasnoselski.

Anterior, Krasnoselski declara că nu intenționează să rămână în funcție după două mandate.

„Sunt pentru alternanța la putere. Am spus asta în repetate rânduri: Două mandate, atât. Următorul trebuie să preia funcția și să ducă mai departe Transnistria”, spunea Krasnoselski.

Pe acest fundal, în seara zilei de 13 septembrie a apărut pe Telegram un canal în numele lui Neagu, unde se anunța că acesta intenționează să participe la „alegerile” din decembrie. La scurt timp, guvernul local a dezmințit informația: s-a declarat că canalul a fost creat fără știrea lui Neagu și că acesta nu i-a autorizat pe autorii acestuia să facă declarații despre planurile sale politice.

Până la dezmințire, mesajul a fost preluat de presa rusă, inclusiv de RIA Novosti. Ulterior, agenția a publicat un material separat cu dezmințirea informației despre desemnarea lui Neagu, însă postarea anterioară poate fi găsită în continuare.

Cine organizează „alegerile”

Așa-numita „CEC” locală este condusă de Stanislav Casap. În februarie 2026, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a retras cetățenia moldovenească. Odată cu Casap, au rămas fără cetățenie adjuncta sa, Elena Gorodetcaia, și încă șapte persoane care au ocupat sau continuă să ocupe funcții în structurile de pe malul stâng al Nistrului.

Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate. Autoritățile Republicii Moldova declarau că motivul l-au constituit „acțiuni deosebit de grave”, care prejudiciază interesele Republicii Moldova.