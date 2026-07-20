În Transnistria a fost prelungit regimul stării de urgență în economie.

În Transnistria a fost prelungit din nou regimul de situație excepțională economică pentru încă 30 de zile. Potrivit autorităților de la Tiraspol, această decizie e necesară din cauza lipsei gazului și a dificultăților în comerț.

Astfel de prelungiri au caracter regulat: cea precedentă era valabilă până la 17 iulie 2026. Anterior, pentru a suplimenta bugetul regiunii, holdingul local „Sheriff” a trimis 100 milioane de ruble ca donație, scrie rupor.md.

Dificultățile economice din regiune s-au accentuat în ianuarie 2025, după oprirea tranzitului gazului rusesc prin Ucraina. Pentru a asigura alimentarea cu energie, a fost implementat un mecanism în care sunt implicate mai multe părți: gazul este cumpărat pe piața UE, compania MET Gas and Energy Marketing AG (Ungaria) îl livrează până la granițele Moldovei, iar „Moldovagaz” asigură transportul în regiune. Plățile în cadrul acestui mecanism se efectuează printr-o companie din Dubai, utilizând fonduri dintr-un credit special rusesc.