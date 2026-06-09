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9 Iunie 2026, 18:45
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În suburbiile Capitalei a început reparația principalelor străzi

Primăria Chișinău a lansat o campanie amplă de refacere a infrastructurii rutiere în suburbii. Serviciile municipale elimină consecințele iernii și reînnoiesc principalele artere de transport.

În suburbiile Capitalei a început reparația principalelor străzi.
În suburbiile Capitalei a început reparația principalelor străzi.

Principalul obiectiv al lucrărilor este tronsonul străzii Ștefan cel Mare din comuna Bubuieci (între străzile Toader Bubuiog și Grădinarilor). Întreprinderea specializată ÎM Regia „Exdrupo” va înlocui complet covorul asfaltic pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Muncitorii au început deja frezarea asfaltului vechi, după care vor aplica un strat de nivelare și un strat de uzură. Această stradă este esențială pentru comună: pe ea circulă rute de transport public și se asigură accesul la instituțiile sociale locale, transmite rupor.md.

În paralel, serviciile de drumuri lucrează pe alte sectoare:

  • Satul Bîc (comuna Bubuieci): se efectuează reparații cu plombare și asfaltarea drumului principal de acces în localitate.
  • Satul Grătiești: muncitorii reconstruiesc strada Prieteniei, care servește drept rută principală pentru transportul public local.

Eliminarea deteriorărilor cauzate de înghețurile de iarnă și condițiile meteorologice nefavorabile se realizează etapizat în întreg sectorul municipal. Echipele de drumuri sunt deja implicate pe străzile principale din următoarele localități:

  • Budești, Colonița, Cruzești, Tohatin;
  • Vadul lui Vodă, Grătiești, Hulboaca;
  • Codru, Dobrușa, Bubuieci și Bîc.

Șoferii sunt rugați să planifice din timp rutele de deplasare către aceste suburbii și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

În suburbiile Capitalei a început reparația principalelor străzi

În suburbiile Capitalei a început reparația principalelor străzi

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