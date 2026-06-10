În satul Telița se desfășoară lucrări de consolidare a digului pe Nistru.

Șantierul de construcții din satul Telița a fost vizitat de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Acesta a menționat că proiectul, finanțat din Fondul Național de Mediu, are scopul de a reduce riscul de inundații pentru locuitorii raionului, care anterior au suferit din cauza revărsărilor râurilor, transmite rupor.md.

De asemenea, ministrul a avut o întâlnire cu primarii mai multor localități din raion pentru a discuta principalele probleme ecologice și soluțiile necesare pentru dezvoltarea durabilă a comunităților. Autoritățile locale au semnalat dificultăți în gestionarea deșeurilor, calitatea apei din fântâni, curățarea râurilor și canalelor, extinderea masivelor forestiere și prevenirea inundațiilor.

Gheorghe Hajder a declarat că gestionarea deșeurilor rămâne una dintre cele mai acute probleme. În acest context, el a anunțat că în prezent se elaborează o justificare tehnico-economică a proiectului privind deșeurile solide, care include și raionul Anenii Noi. Potrivit oficialului, până la sfârșitul anului se preconizează desfășurarea procedurilor de achiziții pentru dezvoltarea infrastructurii necesare.