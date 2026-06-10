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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 23:43
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În satul Telița se desfășoară lucrări de consolidare a digului pe Nistru

La Telița au loc lucrări de consolidare a digului pe Nistru. Potrivit Ministerului Mediului, barajul trebuie să protejeze gospodăriile și terenurile agricole în perioadele cu precipitații abundente sau creșteri ale nivelului apei.

În satul Telița se desfășoară lucrări de consolidare a digului pe Nistru.
În satul Telița se desfășoară lucrări de consolidare a digului pe Nistru.

Șantierul de construcții din satul Telița a fost vizitat de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Acesta a menționat că proiectul, finanțat din Fondul Național de Mediu, are scopul de a reduce riscul de inundații pentru locuitorii raionului, care anterior au suferit din cauza revărsărilor râurilor, transmite rupor.md.

De asemenea, ministrul a avut o întâlnire cu primarii mai multor localități din raion pentru a discuta principalele probleme ecologice și soluțiile necesare pentru dezvoltarea durabilă a comunităților. Autoritățile locale au semnalat dificultăți în gestionarea deșeurilor, calitatea apei din fântâni, curățarea râurilor și canalelor, extinderea masivelor forestiere și prevenirea inundațiilor.

Gheorghe Hajder a declarat că gestionarea deșeurilor rămâne una dintre cele mai acute probleme. În acest context, el a anunțat că în prezent se elaborează o justificare tehnico-economică a proiectului privind deșeurile solide, care include și raionul Anenii Noi. Potrivit oficialului, până la sfârșitul anului se preconizează desfășurarea procedurilor de achiziții pentru dezvoltarea infrastructurii necesare.

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