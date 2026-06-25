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locals
25 Iunie 2026, 21:36
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În satul Duruitoarea Veche a fost instalată o sculptură a unui mamut

În satul Duruitoarea Veche, din raionul Râșcani, a apărut un obiect de artă neobișnuit — o sculptură de patru metri reprezentând un mamut.

În satul Duruitoarea Veche a fost instalată o sculptură a unui mamut.
În satul Duruitoarea Veche a fost instalată o sculptură a unui mamut.

Instalația a devenit o nouă atracție a zonei și atrage deja atenția locuitorilor și a turiștilor.

Sculptura este executată din lemn și materiale ecologice. Inițiatorii proiectului au fost fondatorii Duruita Camping, iar realizarea ideii a fost încredințată meșterului Alexei Vidrașco, scrie locals.md.

Potrivit autorilor, obiectul de artă are un caracter temporar. În funcție de condițiile meteorologice, sculptura poate rezista de la câteva luni până la un an.

Creatorii speră că această instalație neobișnuită va deveni un alt punct de atracție pentru oaspeții regiunii și va contribui la atragerea atenției asupra atracțiilor naturale și turistice din Duruitoarea Veche.

În satul Duruitoarea Veche a fost instalată o sculptură a unui mamut

Sursă
locals
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