mybusiness.md logomybusiness
1 Iunie 2026, 13:19
6 701
În Rusia vor fi distruse 41 de tone de mere din Moldova

Exportul a 41 de tone de mere pe teritoriul Federației Ruse este interzis. Conform deciziei proprietarilor, marfa va fi distrusă.

La un depozit de stocare temporară din regiunea Pskov, un inspector de stat al Serviciului Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Rusiei (Rosselhoznadzor), în cadrul controlului fitosanitar de carantină asupra a două loturi de mere proaspete importate din Republica Moldova, a descoperit insecte vii adulte, similare din punct de vedere morfologic cu un organism de carantină, scrie mybusiness.md cu referire la businesspskov.ru.

Conform rezultatelor cercetărilor de laborator, în mere a fost confirmată prezența obiectului de carantină – tripsul vestic al florilor (Frankliniella occidentalis Perg.).

Tripsul vestic al florilor (Frankliniella occidentalis Perg.) dăunează tuturor culturilor de legume și majorității culturilor decorative-florale. Poate trăi în toate florile fără excepție. Tripsul vestic al florilor nu este periculos pentru om, dar poate reprezenta o amenințare pentru securitatea alimentară, deoarece este purtătorul bolilor virale ale plantelor.

Sursă
mybusiness.md logomybusiness
