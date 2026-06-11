În Republica Moldova pot fi întâlnite opt specii de șerpi, însă doar două sunt veninoase.

În situații excepționale, oamenii sunt sfătuiți să apeleze Serviciul 112 pentru intervenția echipelor specializate.

Șefa Laboratorului Vertebrate Terestre din cadrul Institutului de Zoologie, Victoria Nistreanu, afirmă că vipera de stepă, considerată cea mai veninoasă specie de șarpe din Republica Moldova, nu a mai fost observată de aproximativ 50 de ani, transmite moldova1.md.

„Pericolul întâlnirii cu vipera de stepă este practic inexistent. În prezent, la noi este întâlnită doar vipera comună, cunoscută și ca vipera de pădure. Cazurile de mușcături sunt foarte rare și, de regulă, nu sunt letale”, a declarat Victoria Nistreanu pentru Teleradio-Moldova.

Potrivit specialistei, șerpii nu sunt agresivi și atacă doar atunci când se simt amenințați sau sunt deranjați accidental.

„Atunci când se încălzesc la soare, printre frunze sau în vegetație, pot fi greu de observat. Dacă omul apare brusc și șarpele nu are timp să se retragă, acesta poate reacționa printr-o mușcătură defensivă”, a explicat Victoria Nistreanu.

Specialista subliniază că majoritatea speciilor de șerpi din Republica Moldova nu reprezintă un pericol pentru oameni. Mușcătura unui șarpe neveninos provoacă, de regulă, doar zgârieturi superficiale.

„Rana provocată de un șarpe neveninos trebuie dezinfectată, la fel ca orice altă zgârietură. În cazul unei mușcături de viperă, este necesară adresarea de urgență la medic pentru evaluare și administrarea tratamentului corespunzător”, a precizat Victoria Nistreanu.

Prezența șerpilor în apropierea localităților este favorizată de existența surselor de hrană. Resturile alimentare atrag insecte și rozătoare, care constituie hrană pentru diferite specii de reptile.

Șerpii sunt mai activi vara. După ieșirea din hibernare, în martie–aprilie, urmează perioada de reproducere, iar în lunile de vară apar și exemplarele tinere, care se deplasează mai mult în căutarea hranei și a noilor teritorii.

Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a precizat că în acest an au fost înregistrate două cazuri în care șerpii au pătruns în gospodăriile oamenilor.

„De obicei, cetățenii apelează Serviciul 112, iar echipele de salvatori intervin la fața locului pentru a evacua reptila în siguranță”, a declarat Liliana Pușcașu pentru Teleradio-Moldova.

Reprezentanta IGSU recomandă oamenilor să nu încerce să prindă, să alunge sau să omoare reptilele.

„Este important ca persoanele care observă un șarpe să nu intre în panică și să nu îl atingă. Până la sosirea salvatorilor, reptila trebuie lăsată în pace. Echipele specializate vor interveni și o vor evacua în condiții de siguranță atât pentru oameni, cât și pentru animal”, a explicat aceasta.

Potrivit IGSU, astfel de intervenții nu sunt frecvente. Totuși, salvatorii au fost solicitați inclusiv la o grădiniță. Șarpele a fost îndepărtat fără a pune în pericol copiii sau personalul.

Specialiștii recomandă populației să evite orice contact cu șerpii și să solicite ajutorul autorităților prin apel la Serviciul de Urgență 112.