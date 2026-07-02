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noi.md logonoi
2 Iulie 2026, 21:26
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În Parlament a fost numită noua președintă a Comisiei economie, buget și finanțe

Deputata PAS Victoria Belous este noua președintă a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

În Parlament a fost numită noua președintă a Comisiei economie, buget și finanțe.
În Parlament a fost numită noua președintă a Comisiei economie, buget și finanțe.

Parlamentul a votat, în ședința de joi, 2 iulie, un proiect de hotărâre în acest sens, transmite noi.md.

Victoria Belous a fost numită în această funcție după ce deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al comisiei.

Belous este licențiată în drept și deține un master în administrație publică. Anterior, aceasta a ocupat funcția de ministră a Finanțelor.

De asemenea, Victoria Belous a activat timp de 17 ani la Serviciul Fiscal de Stat, unde a deținut mai multe funcții, de la inspector până la director adjunct.

În aceeași ședință, deputații au aprobat și un proiect de hotărâre prin care Victoria Belous a fost inclusă în componența Biroului permanent al Parlamentului.

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