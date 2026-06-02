În nordul Moldovei se încearcă închiderea ilegală a unui gimnaziu cu predare în limba rusă.

Reprezentanții părinților elevilor, ai cadrelor didactice și ai membrilor comunității locale a gimnaziului „Slobozia-Chișcăreni” și-au exprimat, într-o petiție adresată autorităților raionale, profunda îngrijorare și fermul dezacord față de intenția de a desființa sau reorganiza această instituție de învățământ, subliniind că inițiativa propusă de autorități încalcă grav Legea supremă a țării, legislația specifică în vigoare, drepturile și interesele legitime ale copiilor, părinților, profesorilor și personalului tehnic, avînd un impact profund distructiv asupra întregii societăți, scrie noi.md.

Avocata Alina Palii, care reprezintă interesele părinților elevilor, ale cadrelor didactice ale gimnaziului „Slobozia-Chișcăreni” și ale membrilor comunității locale, a explicat că comuna Chișcăreni este formată din trei sate, dintre care două sunt ucrainene, iar unul este moldovenesc. Pe teritoriul comunei există un liceu moldovenesc și un gimnaziu rusesc, unde învață aproximativ 100 de copii nu numai din aceste două sate ucrainene, ci și din alte două sate ucrainene din apropiere, unde școlile au fost închise încă de acum 10 ani, iar copiii sunt aduși la școală în Slobozia-Chișcăreni cu autobuzul școlar.

Avocata a reamintit că, în decembrie anul trecut, Ministerul Educației a introdus modificări în Codul Educației și a prevăzut un clasificator pentru școlile care urmează să fie desființate sau reorganizate în viitorul apropiat. S-a precizat că această procedură poate fi aplicată unei instituții de învățământ cu un număr de elevi mai mic de 56. Cu toate acestea, în proiectul de ordine de zi publicat pe 25 mai pentru ședința Consiliului Raional Sângerei programată pentru 5 iunie figurează, printre altele, chestiunea desființării gimnaziului cu predare în limba rusă „Slobozia-Chișcăreni” din satul cu același nume. Se presupune că elevii din acest gimnaziu cu predare în limba rusă vor fi transferați la liceul moldovenesc, dar nu se pune problema transformării acestui liceu într-o școală bilingvă, iar acolo se dorește, în final, să fie trimiși copiii care nu vorbesc limba moldovenească, deoarece limba lor maternă este ucraineana.