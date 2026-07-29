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29 Iulie 2026, 19:52
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În Moldova vor apărea profesii noi

Direcțiile de specialitate vor fi completate cu șase noi programe: „Design de mobilier”, „Sisteme geoinformaționale (GIS)”, „Geografia turismului”, „Bioinformatică”, „Asistență farmaceutică” și „Turism sportiv”.

În Moldova vor apărea profesii noi.
În Moldova vor apărea profesii noi.

Decizia corespunzătoare a fost aprobată astăzi, 29 iulie, în cadrul ședinței Guvernului, transmite logos-pres.md.

Noile specialități vor fi implementate în universități la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, după consultări cu instituțiile de învățământ superior și reprezentanții mediului de afaceri.

„Introducerea acestor specialități va permite tinerilor să se pregătească în domenii prospere de dezvoltare și va răspunde cerințelor angajatorilor. Ne străduim ca absolvenții universităților din Republica Moldova să dețină competențe actuale și să aibă cele mai bune oportunități de angajare”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Nomenclatorul direcțiilor de pregătire și specialităților în învățământul superior este un document care stabilește ce programe educaționale pot fi realizate de universitățile din Republica Moldova.

În acesta sunt enumerate domeniile de pregătire și specialitățile recunoscute oficial, pe baza cărora programele de învățământ superior primesc autorizație de funcționare sau acreditare, iar absolvenților li se eliberează diplome.

Documentul este revizuit periodic pentru a adapta oferta educațională la schimbările de pe piața muncii și la standardele europene în domeniul învățământului superior.

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