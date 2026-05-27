În Moldova va fi digitalizat controlul utilizării subsolului.

Un proiect de hotărâre de guvern privind crearea unei astfel de platforme în Moldova a fost supus consultărilor publice. Acestea vor dura până la 8 iunie, scrie logos-pres.md.

Lipsa de transparență în sector

Sectorul a fost întotdeauna criticat din punct de vedere al transparenței. Astfel, anterior fostul vicepreședinte al Parlamentului Alexandr Slusari a remarcat că „subiectul legat de resursele naturale este comparabil cu furtul unui miliard” din cauza lacunelor legislative și administrative existente în ramură.

În noul sistem va fi introdus un mecanism de audit al operațiunilor, care va permite urmărirea întregului traseu al resurselor minerale și va întări controlul de stat asupra utilizării acestora.

Se prevede implementarea cardurilor electronice de trasabilitate, documentelor digitale cu semnătură electronică, precum și utilizarea componentelor GIS pentru monitorizarea extracției și deplasării resurselor minerale.

Administratorul sistemului va fi Agenția de Mediu, iar gestionarea tehnică va fi încredințată Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Lucrul cu registrul de trasabilitate va fi atribuit Fondului de stat de informații privind subsolul.

Noul sistem va fi integrat cu platformele de stat MPass, MConnect, MSign, MNotify, MCloud și alte resurse, ceea ce va permite automatizarea schimbului de date și reducerea poverii administrative asupra agenților economici.

Autorii așteaptă că crearea unui astfel de sistem va contribui la creșterea transparenței în domeniu și la prevenirea exploatării ilegale a resurselor naturale.

De asemenea, acesta este orientat spre îmbunătățirea colectării veniturilor în bugetul de stat. Pierderile bugetare în această ramură au fost semnalate de mai multe ori și de experți.

Implementarea unei astfel de platforme va apropia practicile naționale de standardele europene de gestionare a resurselor naturale.