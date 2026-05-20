În Moldova va fi creată o rezervă strategică de combustibil pentru situații de criză

Aceasta va permite economiei și cetățenilor să nu depindă de întreruperile bruște în aprovizionare sau de crizele internaționale.

Guvernul Moldovei a aprobat proiectul de lege privind crearea unui mecanism național de rezerve de produse petroliere. Conform documentului, volumul rezervelor trebuie să corespundă unui minim de 90 de zile de import net sau 61 de zile de consum intern. Stocurile vor fi formate printr-un sistem hibrid: jumătate din obligații vor fi asumate de stat prin intermediul unei autorități centrale speciale, iar cealaltă jumătate de companiile private importatoare, scrie rupor.md.

Ministrul Energiei, Dorin Junghetu, a explicat că Moldova depinde complet de importul de combustibil, motiv pentru care orice șoc extern se reflectă imediat asupra prețurilor și funcționării transportului.

Sistemul va fi implementat etapizat pe parcursul a opt ani, pentru ca piața și infrastructura să aibă timp să se adapteze. Volumul complet al rezervei strategice trebuie să fie format până în iulie 2034. Totodată, cel puțin jumătate din toate rezervele trebuie să se afle pe teritoriul Moldovei, iar restul poate fi depozitat în alte țări pe baza unor acorduri bilaterale.

Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor controla disponibilitatea combustibilului și respectarea regulilor de depozitare. În cazul apariției unui deficit pe piață, decizia privind utilizarea rezervelor va fi luată de mecanismul național de gestionare a crizelor.