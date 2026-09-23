În Moldova se planifică actualizarea legislației privind integrarea străinilor.

Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va propune examinarea proiectului de lege respectiv în prima lectură.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și prevede modificări în mai multe acte normative. Scopul inițiativei este adaptarea legislației la schimbările din domeniul migrației și azilului, precum și eficientizarea și facilitarea mecanismelor de integrare, transmite rupor.md.

Una dintre noutăți va fi crearea unui grup de lucru interinstituțional pentru includerea străinilor în programe și măsuri de integrare. Din acesta vor face parte reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și ai altor instituții de profil.

Grupul va evalua necesitățile individuale ale străinilor și va putea participa la elaborarea planurilor individuale de integrare, în special în cazuri complicate sau atunci când este vorba despre persoane cu necesități speciale. De asemenea, grupul de lucru va evalua periodic procesul de integrare, va identifica problemele și va planifica acțiuni comune ale diferitelor instituții.

Proiectul prevede și comasarea activităților de adaptare socioculturală cu cursurile de studiere inițială a limbii române.

Totodată, se propune anularea ajutorului bănesc acordat în prezent solicitanților de azil. Autoritățile explică acest lucru prin faptul că necesitățile lor de bază sunt deja acoperite prin alte mecanisme prevăzute de legislație, în special în ceea ce privește cazarea, alimentația, îmbrăcămintea și alte mijloace materiale pentru solicitanții de azil care nu dispun de mijloace de existență.

Străinii care dețin un permis de ședere vor putea deveni membri ai asociațiilor de economii și împrumut. În prezent, acest drept este acordat cetățenilor Republicii Moldova și apatrizilor.

O altă modificare vizează persoanele aflate sub tutelă publică. Acestora li se va acorda asistență juridică de urgență prin desemnarea unui avocat de serviciu. Persoanele care solicită recunoașterea statutului de apatrid vor avea acces la asistență juridică indiferent de nivelul veniturilor.

Beneficiarii de protecție temporară vor fi incluși în categoria persoanelor care au dreptul la măsuri de promovare a ocupării forței de muncă, inclusiv la indemnizația de șomaj. Totodată, participarea la astfel de programe nu va conduce automat la pierderea statutului, dacă documentul de ședere a expirat în perioada aplicării acestor măsuri.

Majoritatea prevederilor proiectului de lege urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Excepție vor face normele legate de noua lege privind admiterea, șederea și supravegherea străinilor, care urmează să intre în vigoare la 1 iunie 2027.

În prezent, accesul străinilor la măsurile de integrare este asigurat prin intermediul Centrelor de Integrare a Străinilor din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație.

Anul trecut, 162 de persoane au solicitat astfel de măsuri. Cele mai multe cereri au fost depuse de cetățeni ai Ucrainei — 100 de persoane. Alți 18 solicitanți erau cetățeni ai Federației Ruse, iar patru — ai Turciei.