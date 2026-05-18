În Moldova se înregistrează o creștere a apelurilor suspecte: Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți.

Poliția a menționat că majoritatea cetățenilor au dat dovadă de vigilență sporită, au recunoscut la timp tentativele de fraudă și au refuzat să transfere bani escrocilor, scrie rupor.md.

Organele de drept au mulțumit populației pentru conștiința civică, capacitatea de a-și proteja economiile și pentru informarea operativă a organelor de ordine despre astfel de incidente: „Fiți vigilenți! Escrocii sunt inventivi și încearcă să manipuleze oamenii folosind tactici de intimidare, grabă artificială sau promisiuni false”.

Poliția îndeamnă să nu furnizați datele personale și detaliile cardurilor bancare prin telefon. La primirea oricărui apel suspect, este necesar să întrerupeți imediat conversația și să contactați organele de drept.