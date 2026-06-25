În Moldova începe reforma asistenței medicale primare.

Începând cu 1 iulie, centrele de sănătate mici vor fi comasate cu instituții mai mari, însă nu vor fi închise.

Pacienții vor putea în continuare să se adreseze gratuit medicului de familie, pediatrului și medicului obstetrician-ginecolog. În plus, reforma prevede vizite obligatorii ale medicilor la domiciliul femeilor însărcinate, copiilor și persoanelor cu forme grave de dizabilitate, transmite radiomoldova.md.

Unul dintre primele locuri unde a fost implementată reforma asistenței medicale primare este raionul Orhei. Aici, nouă centre de sănătate au fost unite într-unul singur. În prezent, în rețea sunt 32 de cabinete ale medicilor de familie și 16 puncte medicale, care deservesc 83.000 de locuitori.

„Pacienții, care reprezintă prioritatea numărul unu, au câștigat de pe urma acestei reforme. Cel puțin de două ori pe săptămână, în fiecare punct medical și în fiecare cabinet, medicul de familie oferă consultații. Oamenii nu mai trebuie să meargă în centrul raional pentru a se programa, a face investigații sau a efectua analizele necesare”, povestește șeful Centrului de Sănătate nr. 1 din Orhei, Iurie Lupacescu.

Ministerul Sănătății afirmă că reforma va permite o utilizare mai eficientă a resurselor financiare și umane și o mai bună coordonare a activității instituțiilor medicale.

„Un element important este consolidarea rolului centrului regional de sănătate. Acesta va fi responsabil de coordonarea activității tuturor furnizorilor de servicii medicale din teritoriu, de controlul calității asistenței medicale și de implementarea programelor prioritare în raioane”, spune reprezentantul ministerului, Luminița Avornic.