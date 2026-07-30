În Moldova crește riscul exploatării prin muncă a migranților.

Republica Moldova a încetat să mai fie doar o țară de origine și de tranzit pentru victimele traficului de ființe umane. În ultimii ani, țara noastră devine tot mai des un loc de destinație pentru exploatarea prin muncă a migranților din alte state. Cu prilejul Zilei mondiale de combatere a traficului de ființe umane, care este marcată anual pe 30 iulie, Centrul Internațional La Strada subliniază că aceste schimbări impun o adaptare urgentă a sistemului național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane la noile realități.

Din 2019, s-au intensificat cazurile de exploatare prin muncă a cetățenilor străini care lucrează în Republica Moldova. Acest lucru este confirmat și de datele liniei fierbinți privind migrația sigură și combaterea traficului de ființe umane 0 800 77777, administrată de Centrul Internațional La Strada.

În ultimele 12 luni, specialiștii liniei fierbinți au identificat 49 de cetățeni din Uzbekistan, care, potrivit presupunerilor, au devenit victime ale traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă în sectorul construcțiilor din Republica Moldova. Aceste persoane au declarat că li s-au confiscat documentele de identitate și au fost constrânse să lucreze fără plata salariului promis. Angajații liniei fierbinți i-au ajutat să aibă acces la servicii de protecție și sprijin, iar, la solicitarea lor, au informat autoritățile competente despre cazurile identificate.

Experiența Centrului Internațional La Strada arată că, în multe cazuri, angajatorii nu își înțeleg pe deplin obligațiile față de migranții de muncă și riscurile asociate cu ocuparea informală.

Astfel, recent, la linia fierbinte a sunat un locuitor din mediul rural al Republicii Moldova. După ce a urmărit un reportaj despre exploatarea cetățenilor străini în țara noastră, acesta s-a interesat dacă migranților care muncesc li se poate oferi locuință gratuită în schimbul îndeplinirii sarcinilor casnice. Specialiștii liniei fierbinți i-au explicat că o astfel de practică poate duce la exploatare, iar orice raporturi de muncă trebuie reglementate în conformitate cu legislația muncii, cu respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și fără niciun fel de constrângere sau abuz.

Aceste cazuri confirmă concluziile raportului analitic „Noi tendințe în dezvoltarea fenomenului traficului de ființe umane (2020–2024)”, publicat de Centrul Internațional La Strada mai devreme în acest an. Potrivit documentului, Republica Moldova trece prin schimbări importante în domeniul migrației și al traficului de ființe umane. Emigrarea masivă a forței de muncă locale a dus la un deficit semnificativ de personal pe piața internă a muncii, care este completat prin atragerea migranților de muncă din țările din Asia Centrală și de Sud.

În raport se subliniază că exploatarea acestor lucrători nu mai este doar un risc teoretic. În 2023, poliția a identificat 53 de cetățeni din Bangladesh și India care erau supuși exploatării într-o fabrică de confecții din Republica Moldova. Acest caz a devenit primul exemplu documentat de trafic de ființe umane în cadrul lanțurilor internaționale de aprovizionare, atunci când migranții din Asia de Sud produceau îmbrăcăminte în Republica Moldova la comenzi din Germania.

Experții avertizează că riscul unor astfel de cazuri rămâne ridicat. Numărul migranților de muncă din Uzbekistan, Tadjikistan, Bangladesh, India, Nepal și Sri Lanka este în creștere constantă, iar lipsa unor mecanisme eficiente de monitorizare a condițiilor de muncă, de identificare timpurie a exploatării și de acordare a ajutorului victimelor le sporește vulnerabilitatea.

În plus, experiența altor state arată că necunoașterea limbii, dependența de angajator, distanța față de țara de origine și lipsa sprijinului social cresc semnificativ riscul ca migranții de muncă să devină victime ale traficului de ființe umane.

„Problemele legate de traficul de ființe umane se schimbă permanent, iar măsurile statului trebuie să se schimbe odată cu ele. Astăzi nu mai este vorba doar despre riscurile la care sunt supuși cetățenii Republicii Moldova care pleacă peste hotare la muncă, ci și despre protecția cetățenilor altor state care vin aici să lucreze. Este necesară consolidarea mecanismelor de prevenire a exploatării prin muncă, de identificare la timp a persoanelor aflate în grupul de risc și de asigurare a accesului acestora la protecție și ajutor”, subliniază experții Centrului Internațional La Strada.

Cu prilejul Zilei mondiale de combatere a traficului de ființe umane, Centrul Internațional La Strada îndeamnă autoritățile, angajatorii și societatea să recunoască exploatarea prin muncă a migranților ca pe o amenințare reală și în creștere, să intensifice mecanismele de identificare și protecție a victimelor și să sprijine activ prevenirea tuturor formelor de trafic de ființe umane.