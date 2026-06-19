În Moldova crește rapid numărul ateilor, agnosticilor și persoanelor fără religie.

În Republica Moldova, după majoritatea absolută a persoanelor care se declară creștini ortodocși (94.3%), a doua cea mai mare categorie generală este cea a persoanelor fără o religie declarată.

Ei reprezintă 1,5% din populație, adică aproape 37.000 de persoane, informează Radio Moldova.

Datele Recensământului din 2024 indică o evoluție semnificativă a numărului de cetățeni „fără religie”. Dacă în anul 2014 numărul acestora era de doar 286 de persoane, în 2024 cifra a depășit 20.000, înregistrând o creștere de aproximativ 70 de ori.

O tendință de creștere se atestă și la categoria „liber-cugetător”. Numărul persoanelor care își formează credințele, inclusiv cele religioase, exclusiv pe baza rațiunii și a științei, a crescut de 26 de ori în decurs de zece ani, evoluând de la 17 persoane în 2014, la 440 în 2024.

Totodată, numărul agnosticilor, adică a persoanelor care consideră că existența sau inexistența lui Dumnezeu este imposibil de cunoscut sau de dovedit, s-a majorat de cinci ori, crescând de la 419 la 2.117 persoane.

Ateii, cei care nu cred în existența vreunei divinități, reprezintă a doua cea mai mare subcategorie din rândul persoanelor care nu împărtășesc o religie. Numărul acestora a ajuns la 14.211 în anul 2024, față de 5.364 în 2014, ceea ce reprezintă o creștere de 2.5 ori.

În total, numărul persoanelor fără o religie declarată a crescut de șase ori, evoluând de la 6.086 la 36.819.

În rândul populației care și-a specificat apartenența religioasă, pe primul loc se află în mod tradițional creștinii ortodocși – cu peste 2.2 milioane de oameni (94.3%), număr care este cu aproximativ 80.000 de persoane mai mic față de cel înregistrat în 2014.

Această comunitate este urmată de cea a baptiștilor, cu peste 26.000 de credincioși, în creștere cu circa 2.000 de persoane comparativ cu anul 2014.

Pe locul al treilea în topul confesiunilor se situează Martorii lui Iehova, cu 16.5 mii de oameni.

Datele oficiale mai arată o descreștere considerabilă a celor care au ezitat să-și declare apartenența religioasă. În anul 2014, numărul acestora era de aproape 166.000 de oameni, în timp ce în 2024 cifra s-a redus până la 18.000.