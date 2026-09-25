În Moldova, autorizarea obiectivelor de energie regenerabilă va fi simplificată

Procesul de eliberare a autorizațiilor pentru proiectele din domeniul energiei regenerabile va fi simplificat, iar pentru anumite instalații termenele vor fi reduse la o lună.

Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care stabilește termene-limită pentru obținerea autorizațiilor și avizelor și prevede crearea unei platforme digitale unice pentru aceste proceduri, transmite ipn.md

Proiectul prevede, de asemenea, crearea zonelor de dezvoltare accelerată a energiei regenerabile, care vor fi stabilite cu precădere pe terenuri și în zone cu impact redus asupra mediului. Totodată, vor fi excluse terenurile unde astfel de proiecte ar putea afecta obiectivele de protecție a mediului.

Astfel, pentru centralele electrice mari, procedura de eliberare a autorizațiilor va putea dura cel mult 24 de luni, iar pentru instalațiile cu o capacitate de până la 150 kW — maximum 12 luni. În zonele destinate accelerării proiectelor în domeniul energiei regenerabile, termenul nu va depăși 12 luni. Pentru instalațiile de autoconsum, inclusiv cele instalate pe clădiri, procedura va trebui finalizată în cel mult trei luni. Panourile fotovoltaice cu o capacitate de până la 100 kW, instalate de prosumatori, și pompele de căldură de mică putere vor putea fi autorizate în decurs de o lună.

O altă modificare vizează crearea unei platforme digitale unice, prin intermediul căreia dezvoltatorii vor putea avea acces la documentele permisive, avizele și aprobările necesare pentru construirea, exploatarea sau modernizarea centralelor electrice. În prezent, aceste proceduri presupun interacțiunea cu mai multe instituții și platforme.

Proiectul de lege modifică, de asemenea, mecanismul de plată pentru energia livrată în rețea de prosumatori. Pentru instalațiile noi, energia excedentară va fi cumpărată la prețul de pe piața pentru ziua următoare. Pentru instalațiile deja existente, mecanismul actual va fi menținut până la sfârșitul anului 2027.

În ceea ce privește piața biocombustibililor, proiectul propune crearea unui registru care va permite urmărirea tranzacțiilor, evidența emisiilor de gaze cu efect de seră și eliberarea certificatelor pentru combustibilii regenerabili destinați transportului. Totodată, importatorii și vânzătorii angro de benzină și motorină vor fi obligați să introducă pe piață o cotă minimă de biocombustibili.