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rupor.md logorupor
11 Iunie 2026, 20:27
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În Moldova au fost eliminate taxele vamale pentru instalațiile eoliene și baterii

Parlamentul Moldovei a adoptat o lege care scutește de taxe vamale importul echipamentelor pentru energia verde și sistemele de stocare a energiei electrice.

În Moldova au fost anulate taxele pentru instalațiile eoliene și baterii.
În Moldova au fost anulate taxele pentru instalațiile eoliene și baterii.

Potrivit serviciului de presă al organului legislativ, această inițiativă a fost elaborată de deputații din fracțiunea PAS pentru consolidarea securității energetice a țării, transmite rupor.md.

Această decizie înseamnă că importul echipamentelor pentru energia regenerabilă va deveni mult mai ieftin. Taxa vamală pentru importul instalațiilor eoliene a scăzut de la 8% la 0%, iar pentru importul bateriilor speciale pentru stocarea energiei electrice acumulate din soare și vânt — de la 5% la 0%. În plus, statul garantează investitorilor și cumpărătorilor unui astfel de echipament rambursarea integrală a TVA.

Noile reguli schimbă și moneda de calcul: în toate schemele de susținere a energiei verzi în sectorul public, dolarul american va fi înlocuit cu euro. Aceasta va permite sectorului energetic să evite pierderile suplimentare din conversia valutară, deoarece piața financiară a țării este orientată spre economia europeană. Legea va intra în vigoare imediat după publicarea sa în Monitorul Oficial.

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