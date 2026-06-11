În Moldova au fost eliminate taxele vamale pentru instalațiile eoliene și baterii

Potrivit serviciului de presă al organului legislativ, această inițiativă a fost elaborată de deputații din fracțiunea PAS pentru consolidarea securității energetice a țării, transmite rupor.md.

Această decizie înseamnă că importul echipamentelor pentru energia regenerabilă va deveni mult mai ieftin. Taxa vamală pentru importul instalațiilor eoliene a scăzut de la 8% la 0%, iar pentru importul bateriilor speciale pentru stocarea energiei electrice acumulate din soare și vânt — de la 5% la 0%. În plus, statul garantează investitorilor și cumpărătorilor unui astfel de echipament rambursarea integrală a TVA.

Noile reguli schimbă și moneda de calcul: în toate schemele de susținere a energiei verzi în sectorul public, dolarul american va fi înlocuit cu euro. Aceasta va permite sectorului energetic să evite pierderile suplimentare din conversia valutară, deoarece piața financiară a țării este orientată spre economia europeană. Legea va intra în vigoare imediat după publicarea sa în Monitorul Oficial.