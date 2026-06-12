În Moldova ar putea crește prețul băuturilor dulci și energizante.

Potrivit documentului, noile accize propuse de autorități fac parte din procesul de armonizare a legislației fiscale cu normele europene și politica de impozitare a produselor considerate dăunătoare sănătății, informează bani.md.

Reforma vizează băuturile răcoritoare carbogazoase fără alcool cu adaos de zahăr sau îndulcitori, precum și băuturile energizante care conțin taurină, cofeină sau guarana. Aceste produse vor fi incluse într-o nouă categorie supusă accizelor.

Conform proiectului, accizele vor fi aplicate la momentul vânzării acestor produse. Vor fi impozitate atât băuturile răcoritoare carbogazoase dulci, cât și băuturile energizante disponibile pe piața Moldovei.

Autoritățile declară că scopul inițiativei este dublu: creșterea veniturilor la buget și reducerea consumului excesiv de produse asociate riscurilor pentru sănătate, în special în rândul copiilor și tinerilor.