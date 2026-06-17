În Moldova a fost lansată o platformă pentru monitorizarea cazurilor de corupție electorală.

În Moldova a fost lansată o platformă online pentru monitorizarea cazurilor de corupție electorală.

Sursa anticoruptie.crjm.org a fost lansată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, transmite nordnews.md.

Platforma reunește informații publice despre dosarele aflate pe rolul instanțelor, deciziile judecătorești și măsurile aplicate. Ea este destinată să crească transparența examinării cazurilor legate de corupția electorală.

Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, a declarat că pe platformă sunt adunate toate dosarele publice privind corupția electorală înregistrate până la 16 iunie.

Potrivit acestuia, 67 de dosare aflate pe rolul instanțelor și analizate de CRJM vizează aproximativ 100 de persoane. Suma totală a amenzilor aplicate depășește 2 milioane de lei.

Chirtoacă a mai menționat numărul redus de decizii de achitare și doar cinci cazuri de recunoaștere a vinovăției. Totodată, potrivit lui, nu au fost înregistrate situații în care persoanele implicate în dosare să fi colaborat cu ancheta.

Reprezentantul PNUD Moldova, Skye Christensen, a subliniat că ideea creării platformei a apărut în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. El a spus că astfel de dosare sunt printre cele mai sensibile pentru sistemul judiciar, deoarece sunt legate de finanțarea politică ilegală și corupția electorală.

Autorii platformei menționează că resursa este destinată jurnaliștilor, experților și organizațiilor societății civile care doresc să urmărească, să analizeze și să documenteze cazurile de corupție electorală.