În Moldova a fost evaluat riscul introducerii virusului Ebola după focarele din Congo și Uganda.

Despre aceasta a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat stare de urgență de interes internațional din cauza răspândirii variantei virusului Ebola Bundibugyo în Republica Democrată Congo și Uganda, transmite rupor.md.

Potrivit agenției, în provincia Ituri din Congo au fost confirmate în laborator 8 cazuri de boală. Alte 246 de cazuri sunt considerate suspecte. Se raportează 80 de decese.

În Uganda au fost confirmate 2 cazuri, inclusiv unul fatal. Bolnavii au venit din Congo.

În zonele focarului au fost înregistrate cel puțin 4 decese în rândul lucrătorilor medicali. Agenția a subliniat că acest fapt evidențiază necesitatea respectării stricte a măsurilor de control al infecțiilor.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a declarat că monitorizează permanent situația epidemiologică internațională și menține legătura cu Organizația Mondială a Sănătății și structurile internaționale din domeniul sănătății.

OMS în această etapă nu recomandă impunerea restricțiilor de călătorie, însă îndeamnă la evitarea călătoriilor nejustificate în zonele cu risc. Agenția a explicat că varianta Bundibugyo face parte din aceeași grupă de virusuri ca și Ebola clasică și provoacă o febră hemoragică virală severă.

Perioada de incubație este de la 2 până la 21 de zile. Infectarea are loc prin contact direct cu sângele, fluidele biologice sau secrețiile unei persoane sau animale infectate.

ANSP a precizat că un astfel de contact este extrem de puțin probabil în timpul unei călătorii obișnuite. Prin urmare, riscul de răspândire a bolii în țările europene, inclusiv în Moldova, este evaluat ca fiind scăzut.

Dintre principalele simptome se numără febra bruscă, slăbiciunea puternică, durerile musculare, durerea de cap, durerea în gât, vărsăturile, diareea, erupțiile cutanate, iar în stadiile avansate sângerările interne și externe.

În prezent, pentru varianta Bundibugyo nu există un vaccin aprobat sau un tratament specific. Pacienților li se oferă terapie de susținere.

Locuitorilor Moldovei care nu planifică călătorii în zonele afectate li se recomandă să urmărească informațiile doar din surse oficiale și să nu răspândească date neconfirmate.

Celor care se întorc din zonele cu risc li se recomandă să monitorizeze starea de sănătate timp de 21 de zile. La apariția febrei, slăbiciunii, vărsăturilor, diareei sau altor simptome, trebuie să se adreseze medicului și să informeze despre călătoria recentă.