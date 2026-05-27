rupor.md
27 Mai 2026, 18:00
În Moldova a fost clarificată procedura de confirmare a cetățeniei dobândite prin naștere

Modificările la Legea cetățeniei, care introduc noi soluții legislative pentru documentarea persoanelor fără acte de identitate până la vârsta de 18 ani, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare.

Noile prevederi au fost adoptate de Parlament și urmăresc facilitarea documentării persoanelor care au dobândit cetățenia Republicii Moldova prin naștere, dar care nu au reușit să obțină acte de identitate până la majorat, transmite rupor.md.

Potrivit noilor reglementări, statutul de cetățean al Republicii Moldova va putea fi confirmat dacă se constată că, la momentul nașterii, persoana avea cel puțin un părinte cetățean moldovean, cu condiția să nu existe motive legale de refuz.

Printre motivele de refuz prevăzute de lege se numără comiterea unor infracțiuni contra păcii sau crime de război, implicarea în acte de terorism, desfășurarea unor activități care afectează securitatea statului, precum și includerea persoanei pe liste de sancțiuni internaționale sau naționale.

Totodată, legea stabilește că luarea în evidență militară se va realiza exclusiv în baza actului de identitate sau a informațiilor din Registrul de stat al populației.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar Guvernul, în termen de două luni de la data publicării prezentei legi, va modifica actele sale normative în conformitate cu aceasta.

