În luna mai, prețurile la căpșune au crescut semnificativ pe piața fructelor din Moldova.

Probabil, la acest preț pe piețele en-gros din oraș se vinde în loturi medii și mici fructul de pădure importat (grecesc), transmite logos-pres.md cu referire la east-fruit.com.

Potrivit reprezentanților Asociației Producătorilor de Fructe de Pădure „Pomușoarele Moldovei”, căpșunele locale „de sol protejat” (din sere de diferite tipuri) săptămâna trecută se vindeau cu 100-120 lei/kg – în funcție de calibru, mărimea lotului și alți factori ai tranzacției.

Marfa se vinde bine, având în vedere cererea destul de ridicată și condițiile meteorologice instabile, o scădere bruscă a prețurilor este puțin probabilă cel puțin încă o săptămână. Fluctuațiile prețurilor la căpșunile importate în această lună, după cum cred asociația de profil, sunt legate de periodicitatea livrărilor.

În această perioadă a sezonului, acestea nu sunt întotdeauna stabile. Totodată, fructele de pădure importate „trăiesc în retail” mai mult decât cele locale, iar la expirarea termenului de valabilitate pot exista reduceri semnificative.