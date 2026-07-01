În luna iunie, geniştii au dezamorsat 21 de proiectile din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În luna iunie, geniștii Armatei Naționale a Moldovei au efectuat 14 operațiuni de deminare în mai multe raioane ale țării. Au fost descoperite și distruse 21 de obiecte explozive.

În total, de la începutul anului, militarii au neutralizat 182 de muniții.

Geografia deplasărilor din iunie a cuprins Chișinăul, precum și raioanele Ungheni, Ștefan Vodă, Căușeni, Leova, Cimișlia, Ialoveni, Anenii Noi și Cahul. Autoritățile locale și structurile de forță au chemat militarii pe baza sesizărilor cetățenilor, transmite rupor.md.

Unul dintre cazurile elocvente a avut loc în satul Hristoforovca din raionul Ungheni. Acolo, echipa batalionului de ingineri „Codru”, condusă de maiorul Ion Golovei, a dezgropat șapte mine de mortier calibrul 82 mm. Arsenalul periculos din timpul celui de-al Doilea Război Mondial se afla în grădina unui localnic. Toate minele au fost distruse cu succes pe poligon.

Ministerul Apărării subliniază că ecoul războaielor trecute încă ia vieți de cetățeni în timp de pace.

54 de persoane au fost rănite în urma exploziei munițiilor în Moldova din 1992.

25 de decese, dintre care 8 copii.

29 de răniți, inclusiv 6 copii.

Ultimul incident a avut loc ieri. În satul Gura Galbenei din raionul Cimișlia, o persoană a murit pe loc încercând să manipuleze singură un obiect exploziv găsit întâmplător.

Ministerul Apărării reamintește: chiar dacă muniția a stat în pământ mai mult de 80 de ani, rămâne mortal de periculoasă. La descoperirea oricărui obiect metalic suspect este strict interzis:

să-l atingi sau să-l întorci;

să încerci să-l muți, să-l îngropi sau să-l arunci în foc;

să-l demontezi, să-l tai sau să-l lovești.

La descoperirea unor astfel de obiecte este necesar să te îndepărtezi imediat la o distanță sigură și să suni la numărul unic de urgență 112.