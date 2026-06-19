În fața Teatrului Luceafărul va fi amenajată o nouă zonă de recreere.

Astăzi, 19 iunie, în centrul Chișinăului încep lucrările de amenajare a teritoriilor adiacente de pe strada Veronica Micle.

Este vorba despre tronsonul dintre străzile Pușkin și Armenească, care nu a fost reparat capital de la construcție, transmite rupor.md.

Potrivit autorităților Capitalei, proiectul prevede crearea unui spațiu pietonal modern și sigur, cu o suprafață de aproximativ 6.700 de metri pătrați. Aici vor fi reabilitate trotuarele și aleile, va fi aplicat un nou strat de asfalt, vor fi instalate elemente tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere, precum și amenajate zone verzi și locuri de odihnă.

De asemenea, pe stradă vor apărea bănci noi, coșuri de gunoi și parcări pentru biciclete. În fața Teatrului „Luceafărul” va fi amenajat un spațiu public pentru recreere, iar locurile de parcare vor fi reorganizate ținând cont de nevoile persoanelor cu dizabilități.

Pe durata primei etape a lucrărilor, care va avea loc între 19 și 26 iunie, traficul auto va fi complet sistat pe tronsonul dintre străzile Pușkin și Vlaicu Pârcălab. Șoferii sunt rugați să planifice din timp rutele și să respecte indicațiile semnelor rutiere temporare.

Proiectul este realizat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, în cadrul programului City Walk 2.0. Costul total al lucrărilor este de 9,53 milioane lei.