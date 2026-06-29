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29 Iunie 2026, 16:06
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În Capitală vor fi instalate corturi cu apă și asistență medicală pe timp de caniculă

Primăria municipiului Chișinău va instala corturi cu apă potabilă și puncte de asistență medicală pe perioada verii, în contextul temperaturilor ridicate prognozate.

În Capitală vor fi instalate corturi cu apă și asistență medicală pe timp de caniculă.
În Capitală vor fi instalate corturi cu apă și asistență medicală pe timp de caniculă.

Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a cerut ca măsurile să fie aplicate de urgență. Edilul a solicitat ca dispoziția necesară să fie semnată de astăzi, iar acțiunile să fie organizate în ansamblu, astfel încât populația să aibă acces la apă și servicii medicale în zonele aglomerate ale Capitalei, transmite realitatea.md.

Potrivit primarului, corturile vor fi amplasate tradițional în locurile cu aglomerări mari de oameni, unde locuitorii vor putea primi gratuit apă potabilă și, dacă este necesar, asistență medicală.

De asemenea, Ion Ceban a dispus alocarea de resurse suplimentare pentru asigurarea funcționării punctelor și a menționat că angajații care vor lucra în condiții de temperaturi ridicate trebuie să primească o motivație suplimentară.

Totodată, primarul a cerut verificarea suplimentară a sistemelor de irigare, a cișmelelor și a zonelor de agrement din municipiu, precum și a plajelor, bazinelor acvatice, râurilor și lacurilor din Capitală, pentru a asigura funcționalitatea acestora în perioada de caniculă.

Ion Ceban a solicitat și intensificarea controalelor în sectoarele orașului, inclusiv la unitățile de salvamar, în condițiile în care tot mai mulți locuitori și oaspeți ai Capitalei frecventează zonele de recreere pe timp de vară.

Ion Ceban a subliniat că în orele de vârf, între 10:00 și 15:00, trebuie asigurată prezența echipelor în teren, iar în funcție de condițiile meteo, programul poate fi extins.

De asemenea, Direcția Asistență Medicală și Socială a fost îndemnată să asigure puncte de triaj și intervenție rapidă pentru persoanele afectate de temperaturile ridicate, inclusiv pentru monitorizarea tensiunii arteriale și a altor probleme de sănătate.

Măsurile sunt introduse pe fondul prognozelor care indică o creștere semnificativă a temperaturii aerului în următoarele zile.

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